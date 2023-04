DFB Pokal, violenti scontri in campo tra gli ultras di Norimberga e Stoccarda

In rete i filmati. Il quarto di finale della Coppa di Germania tra il Norimberga e lo Stoccarda è stato vinto dalla compagine ospite per 1 a 0, grazie alla rete di Enzo Millot.

In rete sono diventati virali i video degli scontri in cui si possono vedere le due tifoserie scontrarsi a colpi di calci e pugni. Seppur tempestivo, l'intervento delle forze dell'ordine non ha sortito gli effetti sperati fin da subito.

In alcuni filmati si possono notare gli ultras dei Die Roten scavalcare le barriere ed affrontare la tifoseria del Der Club, i quali non tirando indietro cominciano un fitto lancio di oggetti per intimorire gli avversari. L'ingresso della polizia ha costretto gli hooligans a battere in ritirata. Le autorità teutoniche sono al vaglio delle immagini per individuare i protagonisti dei violenti tafferugli.