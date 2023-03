Diletta in posa con i trofei del Real, ma sui social spunta la finale di Kiev del suo Karius…

Diletta Leotta ha avuto il piacere di vedere in prima persona i lavori di manutenzione del Santiago Bernabeu. Sul suo profilo Instagram ha postato infatti foto nella capitale spagnola, precisamente nello stadio dei galacticos in compagni degli addetti ai lavori. Oltre a ciò però, ha avuto modo di far e un giro dell’impianto e visitare la prestigiosa sala trofei dei blancos. E una foto in primo piano con la gloriosa Champions League non poteva proprio mancare.