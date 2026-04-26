Un ritiro annunciato nel rumore delle voci che si rincorrono sul suo conto. Dimitri Payet, classe 1987, ha detto basta con il pallone e con gli scarpini. Lo scorso 22 marzo ha ufficialmente annunciato il personale ritiro, passato un po' in sordina perché continua ad essere attenzionato per questioni ben più preponderanti.

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Dimitri Payet del Marsiglia e Valentin Eysseric del Nizza competono per il pallone durante la partita di Ligue 1 francese tra Olympique de Marseille e OGC Nice allo Stade Vélodrome il 29 agosto 2014 a Marsiglia, Francia. (Foto di Kaz Photography/Getty Images)

Dimitri Payet: dall'addio al calcio alle accuse di violenza

"La", con queste parole Dimitri Payet poco più di un mese fa ha abbandonato lo sport che lo ha portato all'apice del successo. L'ultima esperienza che lo ha visto protagonista sul campo l'ha vissuta al Vasco da Gama.

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Per conto della formazione brasiliana ha militato due stagioni, dal 2023 fino al luglio 2025. Dopo esser rimasto diversi mesi in cerca di occasioni, ha preferito porre termine alla sua carriera. Il francese ha avuto un trascorso molto intenso al Marsiglia, con cui ha giocato in due distinte parentesi. Prima dal 2013 al 2015, quindi dal 2017 al 2023, prima di trasferirsi al Vasco. L'estate scorsa, tuttavia, fu il club stesso a desiderare la rescissione del contratto, lasciando il centrocampista libero di scegliere comodamente il suo futuro da svincolato.

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Nantes, Saint-Etienne e Lilla le altre squadre francesi che ha rappresentato., invece, l'ha affrontata con la maglia del West Ham United tra il 2015 e il 2017.

La scelta del Vasco da Gama di svincolarlo ha fatto seguito alle accuse che l'ex fidanzata Larissa Ferrari gli aveva rivolto, citandolo in giudizio. Nello specifico i capi di imputazione riguarderebbero violenza fisica, sessuale e psicologica. Adesso, Dimitri Payet dovrà risponderne in tribunale.

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