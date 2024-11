Djibril Cissé condannato a otto mesi con pena sospesa per uso improprio di beni aziendali

Il tribunale penale di Bastia , in Corsica, ha condannato Djibril Cissé a otto mesi di carcere con sospensione della pena e a una multa di 20.000 euro per abuso di beni aziendali e omessa registrazione contabile. Il Tribunale penale di Bastia ha inoltre emesso un'ulteriore condanna alla privazione del diritto di eleggibilità per 3 anni. L'ex attaccante della nazionale francese è stato giudicato per irregolarità legate a SASU, una società per azioni semplificata unipersonale dell'ex attaccante dello Sporting Club de Bastia, con sede a Furiani, attiva nel periodo della sua transizione professionale come DJ e consulente calcistico.

La difesa di Cissé

L'avvocato di Cissé, Malcolm Mouldaïa, ha sostenuto che la microimpresa fosse stata creata per gestire i proventi dell'immagine pubblica dell'ex calciatore e che il problema fosse dovuto a una cattiva gestione da parte dello studio contabile incaricato. "Non ho mai imbrogliato il fisco, e i tribunali mi hanno dato ragione", ha dichiarato Cissé, sottolineando come la sentenza rappresenti una vittoria parziale. Nessun ricorso in appello: nonostante la condanna, l'avvocato di Cissé ha confermato che non verrà presentato ricorso. Ha invece annunciato l'intenzione di citare in giudizio la società di revisione contabile per presunte negligenze nella gestione dei conti, chiedendo un risarcimento per le somme pagate da Cissé in seguito ai controlli fiscali.