Donnarumma, il placet di Buffon: “Va in un club meraviglioso”

L’ex portiere della Juve, con un passato al PSG, è intervenuto sul trasferimento di Donnarumma a Parigi. Parole importanti per un trasferimento importante

Manca ancora l’ufficialità, ma il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al PSG è ormai cosa fatta. Un trasferimento per certi versi sorprendente, che ha spaccato in due le tifoserie di tutto il mondo, e rispetto a chi critica c’è anche chi mostra parere favorevole. È il caso di Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, ma con un passato (fra gli altri) al PSG. Non poteva dunque mancare un suo commento.