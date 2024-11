Donnarumma: “Luis Enrique umanamente fantastico. Napoli favorita per lo scudetto”

L'intervista esclusiva di Donnarumma a SportMediaset: dall'esordio con il Milan, fino al trasferimento al Paris Saint-Germain e al suo sogno di vincere la Champions League

Nancy Gonzalez Ruiz 1 novembre - 20:03

Nell'intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset, Gianluigi "Gigio" Donnarumma ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera, aprendo una finestra sulla sua vita, dentro e fuori dal campo. Dall'esordio con la maglia del Milan, fino al trasferimento al Paris Saint-Germain e al suo sogno di vincere la Champions League.

La carriera Sull'esordio: "All'inizio c'era un po' più di pressione, però l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra e non farsi prendere dalle euforie o dall’entusiasmo ma rimanere sempre equilibrati. Quello penso sia la cosa più importante. Bisogna lavorare anche mentalmente perché non è facile essere sotto pressione tutti i giorni e avere grandi responsabilità".

Gli aspetti da migliorare: "Il mio pensiero è che ho bisogno sempre di migliorare su tutto. Non c'è una cosa specifica. Ogni allenamento mi pongo un obiettivo, decido su cosa concentrarmi in quella sessione e cerco di migliorare. Non ho un punto preciso dove migliorare, ma cerco sempre di guardare a 360°".

Il PSG Luis Enrique: "Umanamente è fantastico, riesce a fare esprimere ognuno di noi meglio di sé, ci tiene tutti in allerta e non fa mai sentire nessuno come una seconda scelta. Quello è molto importante per il gruppo. Poi calcisticamente lo conosciamo tutti, penso che sia un fenomeno e ci sta dando tanto. Dobbiamo cercare di seguirlo il più possibile se vogliamo ottenere risultati veramente importanti".

Il passo da compiere per vincere la Champions: "Io penso che ogni anno ci sono tante squadre organizzate e forti, quindi non è facile vincere la Champions. Per vincerla bisogna essere bravi e anche un po' fortunati perché è una competizione talmente bella con squadre forti che poi quando giochi una partita ai quarti o in semifinale c'è sempre il 50 e 50".

La concorrenza al titolo con il Marsiglia di De Zerbi: "Quest’anno sarà dura, conosco il mister. Abbiamo fatto due chiacchiere dopo partita e ho grande rispetto per lui. Posso fargli solo l’in bocca al lupo per il resto della stagione. Fortunatamente è andata bene per noi ma il Marsiglia è una squadra che gioca bene, il mister sa far giocare molto bene, è un tecnico preparato, quindi c'è da stare attenti quest'anno".

La Serie A Un consiglio per Camarda, giovane stella del Milan: "Ho conosciuto Francesco quest’anno quando abbiamo giocato un’amichevole a Empoli, prima dell’Europeo. La prima impressione è che sia un ragazzo eccezionale, come persona l'ho visto molto umile, è veramente un bel ragazzo. Spero che possa fare davvero bene, soprattutto al Milan può dare tanto. È importante rimanere con i piedi per terra, ma quello non c'è problema perché l'ho visto che è un ragazzo molto equilibrato. Deve crescere e deve fare anche i suoi errori, lasciarlo tranquillo e sono sicuro che poi arriverà lontano".

Il favorito per lo scudetto della Serie A: "Guardo spesso le partite, quest'anno vedo un bel campionato. Il Napoli con Conte penso che possa fare molto bene, possa dar fastidio e senza coppe penso che ha più possibilità di vincere lo scudetto. Però c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è la Juve, quindi è tutto da vedere. Sarà un bel campionato fino alla fine".

EURO2024 Su ciò che è mancato : "Penso che sia mancata quella energia positiva del gruppo che si era creato all'Europeo scorso, penso che sia mancato un po' quello. Dispiace perché abbiamo qualità e avevamo qualità, quindi si poteva fare sicuramente meglio. Con il mister stiamo facendo un lavoro straordinario, quindi c'è da seguirlo e penso che nel prossimo periodo faremo molto bene.

Sul ct Spalletti: "Il mister è molto bravo, riesce veramente a insegnare calcio, a preparare bene le partite e sono molto contento di lavorare con lui. Penso che sia un allenatore perfetto per la nostra nazionale, per la crescita della nostra nazionale".

Il sogno Sogno nel cassetto: "Oltre ai trofei individuali, che per me sono una cosa secondaria e vengono dopo, per me è importante la squadra. Cerco di dare tutto per la squadra e voglio vincere il più possibile. Un giorno chissà, vincere la Champions…e poi sarebbe bello per tutti gli italiani se vincessimo ancora qualcosa di importante con la nazionale".

Il Pallone d'Oro Il suo favorito: "Sicuramente chi l'ha vinto l'ha meritato più di tutti, però io sono molto amico e fan di Kylian (Mbappé, ndr) e spero che un giorno potrà raggiungere il Pallone d’Oro. Sta facendo la storia del calcio e continuerà a farla per tanti anni, quindi spero che arriverà anche questo".