Dopo l’invasione nel derby, l’Espanyol chiede clemenza: non squalificateci il campo

La commissione Antiviolenza deciderà questa settimana la sanzione che, nel peggiore dei casi, comporterebbe la chiusura temporanea dello stadio RCDE dell'Espanyol.

Redazione DDD Direttore responsabile

Gli incidenti al termine del derby tra Espanyol e Barça possono costare molto caro al club biancoblù, esposto a una sanzione che può andare dalla semplice sanzione pecuniaria alla chiusura totale dello stadio RCDE per diversi partite. Al momento la Lega si è già espressa e ha chiesto, come primo provvedimento, di identificare i tifosi che sono entrati in campo in modo che non possano rientrare in un impianto sportivo. La commissione Antiviolenza dovrebbe prendere una decisione al riguardo questa settimana.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo

I tifosi erano per lo più nei settori 109 e 110, quelli della tribuna di intrattenimento, dove si trovano la tribuna Canito, la curva RCDE e il Penya Juvenil 1991. In un primo momento hanno costretto i giocatori del Barça a ritirarsi nel tunnel dello spogliatoio. E, successivamente, gli si sono avvicinati con l'intenzione di entrare nell'area dei calciatori blaugrana. Tra gli agenti di sicurezza del club ei Mosso hanno creato un cordone di sicurezza. Gli eventi si sono conclusi con distruzione e lancio di oggetti, mentre a tutti è stato chiesto di lasciare il campo e tornare a casa tramite l'impianto di diffusione sonora.

L'Espanyol e il reparto di Polizia del Mosso stanno indagando sui fatti per scoprire perché i violenti abbiano rotto il dispositivo di sicurezza. Secondo fonti di polizia, l'invasione del campo era già uno scenario che i Mossos stavano prevedendo se il Barça avesse vinto il titolo. Per questo hanno consigliato che "la cosa più conveniente a tutti gli effetti" fosse che, in caso di vittoria, i blaugrana non prolungassero i festeggiamenti in campo. Una raccomandazione che è stata ricordata prima della partita e all'intervallo. Su quest'ultimo punto, le forze dell'ordine non valutano se il tempo trascorso in campo dai calciatori sia stato eccessivo o meno. A loro volta, le fonti dell'Espanyol giustificano di aver applicato il dispositivo di sicurezza che avevano concordato con i Mossos.

Al momento, l'unico che ha parlato a nome dell'Espanyol è stato Mao Ye: "Chiediamo scusa al mondo del calcio. Lavoreremo affinché ciò non accada di nuovo", ha dichiarato proprio ieri l'amministratore delegato dell'Espanyol. "Siamo severi nelle misure di sicurezza. Dobbiamo rivedere le carenze che possono essere esistite", ha aggiunto. Il club, consapevole della gravità dei fatti, è energico in pubblico e lavora dietro le quinte per evitare una sanzione esemplare. Internamente ha già fatto sapere che espellerà dai soci partner coloro che riuscirà a identificare e coinvolgere nei disordini. In campo, uno di quelli che ha cercato di calmare gli animi è stato Alberto Ariza, responsabile dell'area sociale dell'Espanyol. Una figura che, nell'ultimo decennio, ha tentato senza successo di riconciliare i membri della Curva e dei Juvenil. Il suo compito era anche quello di rimuovere dalla tribuna del tifo gli ex membri delle Brigate Blanquiazules, anche se non è stato in grado di farlo completamente.

Finora non ci sono stati arresti, secondo fonti della polizia, ma stanno utilizzando telecamere di sicurezza per identificare coloro che si sono lanciati in campo. Uno di loro era Yago Darnell, numero 9 della lista dei Partito Popolare a Sant Joan Despí, che ha anche gettato a terra una telecamera. Questo lunedì si è formalmente dimesso dalle elezioni, dopo che il suo partito glielo aveva chiesto.