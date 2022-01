Dopo lo striscione del derby frisone, altra tegola per Henk de Jong: “Mio figlio potrebbe morire…”

Henk de Jong e il figlio Ruben: "Se prende di nuovo il corona, potrebbe morire"

Il tecnico del Cambuur, squadra della massima serie olandese, Henk de Jong, ha una cisti in testa e qualche settimana fa è stato al centro di un caso clamoroso: uno striscione di sfottò sul suo delicato problema medico in stile "il boia e l'impiccato" affisso sul suo conto da parte dei tifosi rivali dell'Heerenveen, alla vigilia del derby che poi gli ospiti hanno vinto 1-0 proprio in casa del Cambuur. La società dell'Heerenveen aveva condannato il gesto di qualche suo isolato tifoso.