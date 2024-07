Dortmund umiliato in amichevole: il Pathum ne fa 4

I tedeschi sono stati superati in un test pre-campionato da una squadra thailandese. Quattro schiaffi che fanno veramente male: due per tempo e gialloneri al tappeto. Sahin e lo staff tecnico molto delusi a fine gara.

Sarà calcio d'estate, d'agosto, chiamatelo come volete, ma quando una big cade fa sempre rumore. E questo è un rumore pazzesco. E' successo al Borussia Dortmund , finalista dell'ultima Champions League. Si proprio così. Nel pomeriggio infatti, i tedeschi sono stati travolti 4-0 dai thailandesi del Pathum United.

Quattro schiaffi che fanno male

Il Borussia Dortmund se li ricorderà per un bel pò questi quattro schiaffi. E davanti non c'era il Real Madrid, ma una squadra del campionato thailandese, dove si gioca, con tutto il rispetto, un calcio ben diverso. Ma tant'è, se le partite, pardon... le amichevoli, non le approcci nel giusto modo, puoi prenderle da qualsiasi avversario. Partita senza storia quindi al BG Stadium, dove ad aprire le marcature è Lorenzen, poi raddoppia Dangda. Nella ripresa ecco il tris di Jaroensak Wonggorn, che poi fa addirittura poker, regalandosi la doppietta personale, donando l'inatteso e insperato successo alla propria squadra.