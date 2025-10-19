L'ex giocatore del Real Madrid Royston Drenthe è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a seguito di un ictus celebrale: a 38 anni, il terzino ha ed è stato immediatamente portato in ospedale. L'unica dichiarazione viene dalla sua attuale squadra FC De Rebellen, una squadra di veterani dei Paesi Bassi, che ha comunicato tramite il proprio profilo Instagram: "Venerdì scorso Royston Drenthe ha subito un ictus. Drenthe attualmente in cura ed è in buone mani la squadra le persone coinvolte sperano una ripresa senza intoppi. La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo in modo da potergli fornire il sostegno e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione".