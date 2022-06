Durante il derby delle Canarie: violenza sulle donne, segnalazioni in in aumento

Adesso e' colpa del calcio...forti e volgari reazioni alla segnalazione del Ministro per i diritti sociali alle Canarie...

La media nelle Isole Canarie di segnalazioni per casi di violenza di genere è di 38 chiamate al giorno. Tuttavia, durante la partita tra Tenerife e Las Palmas, finita 1-0 per il Tenerife in attesa del ritorno delle semifinali playoff per la promozione in Liga, sono salite a 65. "Si chiama patriarcato", ha sottolineato Santana. Quello denunciato non è un evento isolato, e questo stesso schema si riproduce in altre occasioni di stress e di crisi. È stato il caso, ad esempio, della crisi per l'eruzione vulcanica, quando le istituzioni coinvolte hanno dovuto aumentare le proprie risorse per la cura delle vittime. La direttrice dell'Istituto delle Canarie per l'uguaglianza, Kika Fumero, ha poi spiegato che in situazioni di crisi sociale e tragedia collettiva si accentuano i casi di violenza di genere. Non è la prima volta che gli esperti ricordano il rapporto tra l'aumento dei casi di violenza sessista e le partite di calcio. La scorsa estate le donne in Inghilterra hanno offerto rifugio a sconosciuti temendo l'aumento della violenza sessista dopo la finale del Campionato Europeo.