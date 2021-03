E’ del 1863! Il Museo del Football di Manchester apre le porte alla Magna Carta del calcio!

In occasione della prossima riapertura che dovrebbe avvenire il 27 maggio, il National Football Museum di Manchester ospiterà la “Magna Carta” del calcio, il manuale del 1863 che contiene le prime regole del gioco del football

Un manoscritto che racconta la nascita del calcio sarà esposto al National Football Museum di Manchester, la cui riapertura è prevista per il 27 maggio 2021. I biglietti saranno in vendita da inizio aprile. È il libro storico più significativo legato al pallone. In un certo senso, la “Magna Carta” del gioco. Senza di essa, il mondo non avrebbe avuto il suo sport più popolare. Il verbale del 1863 contiene le 13 leggi originali della FA, la Football Association, scritte da Ebenezer Morley, il primo segretario dell’associazione calcistica, costituita il 26 ottobre del 1863 alla Freemasons' Tavern di Londra, in Great Queen Street, con l’obiettivo di creare un unico insieme di regole. Questa esposizione segna l’inizio di una nuova partnership tra il Museo e la Federcalcio.

Il programma del National Football Museum, che quest’anno compie vent’anni, prevede, coronavirus permettendo, una mostra dedicata ai calciatori della English Football Hall of Fame e la possibilità di vedere la più antica FA Cup sopravvissuta, trofeo assegnato ai club vincenti nel periodo 1896-1910 e che tornerà in prestito per gentile concessione del suo nuovo proprietario, lo sceicco Mansour bin Zayed, patron del Manchester City. In più, tra le varie iniziative, ci sarà una galleria fotografica, The Euros, che si concentrerà sugli Europei del 1996, disputati in Inghilterra, con i padroni di casa eliminati ai rigori dalla Germania in semifinale.