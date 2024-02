È morto all’età di 78 anni Artur Jorge, ex ct della Nazionale e gloria calcistica portoghese

Lo storico punto di riferimento del calcio portoghese si è distinto come giocatore di club come Porto, Académica, Benfica e Belenenses, scrivendo presto altre pagine nello sport nazionale come allenatore, tra il 1980 e il 2016.

Considerato da molti come Re Artur, l'ex allenatore ha iniziato come assistente al Vitória Guimaraes, per poi intraprendere avventure in club come Belenenses, Portimonense, Porto, Paris Saint Germain, Benfica, Al Nassr, Al Hilal e Académica, oltre a squadre in Russia, Svizzera, Camerun e Algeria. Per quanto riguarda la Nazionale, Artur Jorge ha avuto due esperienze: la prima tra il 1990 e il 1991, seguita da un'altra tra il 1996 e il 1997.