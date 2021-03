E’ saga Haaland: Molde, adesso tocca al cugino Tjaaland diventare titolare!

Erling Moe, allenatore del Molde, il nuovo team del cugino di Haaland, prospetta un esordio anticipato per Tjaaland in prima squadra, anche se…

La saga della famiglia Haaland non si ferma. Il padre di Erling, Alfie, era un calciatore, quello del Borussia Dortmund è un crack mondiale e ora suo cugino Albert Tjaaland potrebbe seguirlo a grandi livelli. Acquistato dal Molde dopo aver segnato 40 gol in 31 partite nel Bryne, Tjaaland potrebbe presto fare il suo debutto in prima squadra, come annunciato da ESPN. Il debutto dell’attaccante classe 2004, che ha una sorprendente somiglianza con EH9, potrebbe avvenire il 5 aprile, giorno dell’inizio del campionato in Norvegia.