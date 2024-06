Edin Terzic lascia il Borussia Dortmund: “Non è un addio, ci vediamo presto”

Edin Terzic lascia il Borussia Dortmund

Con un video pubblicato sul proprio profilo social e su quello ufficiale del club giallonero, Edin Terzic rassegna le dimissioni dalla panchina giallonera: "Non è facile per me dare un dispiacere così grande ai tifosi del Borussia Dortmund, vincere la Coppa di Germania è stato spettacolare, guidare questo fantastico club in finale di Champions League è stato un onore. Dopo Wembley ho chiesto un incontro ai dirigenti, ho trascorso dieci anni qui tra, di cui cinque nello staff tecnico e due e mezzo come allenatore, sentivo che era necessario un cambiamento. Tutti quelli che mi sono vicini sanno che per me è stata una decisione molto difficile da prendere ma, dopo intense discussioni, la mia idea non è cambiata. Auguro il meglio al Borussia Dortmund e questo non è un addio, ci vediamo presto".