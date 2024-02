Empoli-Fiorentina, il derby triste: città sfregiata dalla tragedia del cantiere di Rifredi

Le squadre arriveranno, agonisticamente parlando, con uno spirito diverso. L'Empoli che fino a poche settimane fa sembrava in caduta libera verso la serie B, col cambio in panchina ha invertito la rotta: nelle ultime 4 partite 8 punti frutto di 2 trionfi con Salernitana (fuori casa) e Monza (a Empoli) e altrettanti pareggi con Juventus (allo Stadium) e Genoa (al Castellani). I viola, al contrario, nel 2024 sono stati un disastro: solo una vittoria in campionato, col Frosinone, e un'altra in Coppa Italia ai rigori col Bologna. Poi batoste che hanno fatto accendere una luce di allarme sul momento della Fiorentina: sconfitte con Sassuolo, Napoli (Supercoppa Italiana), Inter, Lecce e Bologna (campionato).

Il resto sarà anche un fatto psicologico: questa Fiorentina ha smarrito il sorriso, non ha più magia, sembra imprigionata in una nube di cattivi pensieri. Magari più che un Italiano tattico, ora occorre un Vincenzo bravo a rigonfiare il canotto sgonfio. La vittoria al Castellani si trasforma in un un obbligo perché garantirebbe una ripartenza dopo le botte, anzi le pallonate, prese a Bologna. Non è un periodo semplice per la Fiorentina, è bene che tutti ne siano consapevoli, ma è anche vero che un solo punto separa i viola dalla zona Europa League e 5 da quella Champions. Tutto è in ballo, non si è verificato nulla di irreparabile.