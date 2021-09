Erzegovina, Mostar in stato d’assedio: c’è il derby cittadino, agenti in divisa e in borghese

La capitale deell'Erzegovina e il derby cittadino valido per il campionato bosniaco: il Velez Mostar ospite dello Zrijinski, grande spiegamento di forze di polizia

A causa del rischio di possibili disordini per le strade di Mostar, un gran numero di agenti di polizia si occuperà del derby cittadino tra Zrinjski e Velež oggi allo stadio pod Bijelim Brijegom. Come ha confermato a Klix.ba il portavoce del Ministero degli Interni, Ljudevit Marić, il derby è sempre un evento ad alto rischio: "L'Amministrazione della Polizia di Mostar ha predisposto un dettagliato piano in base al quale la partita sarà in sicurezza. Nell'ambito di tale piano, si sono svolti una serie di incontri con i club e altri organi del Comune di Mostar, al fine di non disturbare il flusso dell'ordine pubblico", ha affermato Marić.

Dato che il derby cittadino di Mostar è sempre un evento ad alto rischio, un gran numero di agenti di polizia garantirà la sicurezza per questo evento e gli stessi poliziotti saranno schierati in tutta la città, sia in divisa che in abiti civili, soprattutto nei luoghi considerati rischiosi. "Ci sarà il numero di agenti di polizia previsto dal piano di sicurezza. A causa delle specifiche, non posso dire quanti agenti di polizia saranno coinvolti, ma posso dire che saranno schierati in tutte le località necessarie" ha concluso Marić.