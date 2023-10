Esordio nella serie B statunitense a 13 anni! Il giovane Kimbrough segna un nuovo record

Una giornata doppiamente felice per il giovane Kimbrough, che ha visto fra l'altro la sua squadra, il Sacramento Republic, superare per 2-0 il Las Vegas, nel match valido per la USL (la serie B americana). Il giovane aveva già siglato 27 gol in 31 presenze con l'Under13 nel 2021, a soli 11 anni. Chissà che presto non possa varcare i confini della MLS, il massimo campionato nel continente americano.