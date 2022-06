Ester Expósito smonta la “sua” liaison con Vinicius: sono solo fake news…

Ester Expósito ha risposto a chi sostiene che lei sia più di una semplice amica per Vinicius Jr, l'attaccante del Real Madrid. L'attrice ha scritto su Instagram: "Fake news".

Redazione DDD

Non è passato inosservato lo scambio di messaggi sui social network tra Ester Expósito, attrice e modella spagnola nota per aver interpretato il ruolo di Carla Rosón nella serie televisiva Élite, e Vinicius Jr, visto che sono nate le indiscrezioni su una possibile storia d'amore tra i due, cosa che è aumentata quando un presunto messaggio dell'attrice è apparso in un post Instagram dell'attaccante.

Era solo un complotto social...

Tuttavia, non era reale: si trattava di un montaggio realizzato da un utente di questo social network per prendere in giro i follower di entrambi i personaggi pubblici.

Le voci hanno preso più forza anche quando entrambi si sono incontrati a Miami, visto che Vinicius è in vacanza negli Stati Uniti dopo aver terminato una stagione di successo in cui il Real Madrid ha vinto Liga e Champions League. Ester Expósito ha parlato su Instagram delle voci che la collegano a Vinicius. Sebbene Ester Expósito di solito non confermi o smentisca alcuna informazione sulla sua vita privata, questa volta ha fatto un'eccezione e ha parlato sul suo Instagram per porre fine ai pettegolezzi. "Fake news" , ha scritto l'interprete in una storia, quindi si presume che non stiano insieme, anche se tutto indica che hanno un buon rapporto.