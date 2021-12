Etihad Stadium, la campagna di un tifoso: il Kun ha segnato qui, intitoliamogli la tribuna

La petizione è stata lanciata da un tifoso del City sul sito change.org poche ore dopo che Agüero ha ufficializzato il suo ritiro

A poche ore dalla fine della conferenza stampa in cui mercoledì Sergio Agüero ha annunciato, tra le lacrime, il suo ritiro dal calcio professionistico a causa dell’aritmia cardiaca rilevata poco più di un mese fa, un tifoso del Manchester City ha lanciato una campagna affinché la North Stand dell’Etihad Stadium, la tribuna sotto la quale il Kun ha segnato lo storico gol contro il Queens Park Rangers che ha regalato nel 2012 il titolo di Premier League ai Citizens, dopo 44 anni all’asciutto nel campionato inglese, porti il nome dell’argentino.

La richiesta, fatta sul sito change.org dall’utente Jack Bragg, è destinata alla proprietà degli Sky Blues ed è intitolata “Cambia il nome della tribuna nord in onore della leggenda del club Sergio Agüero”.

“Sarà sempre ricordato come una leggenda del Manchester City”, afferma il promotore della petizione, sostenendo che “il gol più iconico della Premier League è stato segnato davanti a quella tribuna” e “per tutto quello che ha fatto, merita che porti il suo nome”.

I proprietari del club non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla proposta dei tifosi. Va notato come nessuno dei settori dell’Etihad Stadium sia intitolato a una figura riconosciuta o mito del City. Quello di Agüero, però, è un caso particolare: in dieci anni con la maglia dei Citizens ha giocato 390 partite, realizzato 260 gol (primatista assoluto nella storia della squadra) e fornito 74 assist. Il Kun ha vinto 15 titoli a Manchester: cinque Premier League, una FA Cup, sei Coppe di Lega e tre Community Shield.