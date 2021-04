Ex Lazio e Inter, Matías Almeyda e il papà morto di Covid: “Non lo vedevo da un anno…”

Almeyda, oggi tecnico dei San Jose Earthquakes in MLS, ha svelato di non aver potuto dare l’ultimo saluto a suo padre prima di morire, causa Covid

Matías Almeyda confida un terribile particolare della sua vita al programma “Líbero” di TyC Sports. A due mesi dalla morte del padre, l’ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia ha rivelato che non lo vedeva da un anno. “È stato il colpo più triste che la mia vita mi ha dato – il racconto del 47enne argentino –, ma capisco anche che mio papà è ora in un posto migliore. Non lo vedevo da un anno a causa del mio lavoro, non volevo andare in Argentina per le festività causa Covid e avevo paura di viaggiare e infettarlo”.

Oggi Almeyda allena i San Jose Earthquakes in Major League Soccer, ma non ha potuto salutare il suo amato genitore o partecipare al suo funerale per colpa della pandemia. “È stato triste e difficile, però, proprio per lui, mia madre, le mie figlie, mia moglie, le sorelle e i nipoti, dobbiamo andare avanti in qualche modo. Non sono riuscito a salutarlo, non lo vedevo da un anno”, ha concluso El Pelado.