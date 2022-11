Far West in Russia, scoppia la mega rissa: volano pugni e calci con 70 persone in campo, 6 espulsi

Una violenta rissa è scoppiata nel finale del match di Coppa di Russia tra Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca . I campioni in carica guidati in panca da Sergej Semak , attualmente primi in campionato con 42 punti dopo 17 giornate, hanno conquistato il pass per i playoff vincendo ai rigori 4-2 contro lo Spartak, dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari.

Una violenta rissa con 70 persone in campo tra arbitro, allenatori, staff tecnici e assistenti. Sono volati pugni e calci da paura, un vero e proprio far west. Lo scontro tra Wilmar Barrios dello Zenit e Quincy Promes dello Spartak Mosca è stata la scintilla che ha surriscaldato il clima. E i cartellini rossi non sono mancati, of course. Tre espulsi per parte: per lo Zenit sono stati allontanati Barrios, Prado e Malcom; Nicholson, Selikhov e Sobolev in casa Spartak Mosca. L’arbitro ha provato a calmare gli animi in campo, ma come risposta ha ricevuto anche lui qualche colpo…