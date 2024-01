Fenerbahce, il presidente Alì Koç: “Giochiamo il derby ovunque ci dicano, ma non a gennaio”

Ali Koç anche sul mercato: "Rade Krunic vuole venire al Fenerbahçe. Non siamo nella posizione di dare al giocatore e al suo club le cifre che abbiamo sacrificato in estate. Tuttavia, le nostre trattative continuano".

Redazione DDD Direttore responsabile

Dopo il rinvio della finale-derby di Supercoppa turca fra Galatasaray e Fenerbahce a Riad, prende la parola il presidente di uno dei due club, il gialloblu Ali Koç. Ha chiarito che non 'cera un contratto fra le due società e la Federazione turca ma solo fra la Federazione e una società saudita, che si era deciso di giocare a Riad per evitare tensioni fra tifoserie allo stadio Ataturk di Istanbul e che il Fenerbahce voleva arbitri stranieri, cosa su cui il Galatarasay non era d'accordo.

Le parole del presidente in diretta tv ad Haberturk

"Il Fenerbahçe, il Galatasaray, soprattutto il Fenerbahçe hanno subito una grande ingiustizia per non aver giocato questa partita. Non credo sia un caso che il Fenerbahçe non sia un campione da 10 anni. Dico questo: il Fenerbahçe non diventerà mai campione in questo campionato con Ali Koç. Siamo arrivati ​​al punto in cui la mia presidenza del Fenerbahçe sta danneggiando il Fenerbahçe in alcuni segmenti. Fenerbahçe, Galatasaray, la Federazione prendono le decisioni, l'unico colpevole è il Fenerbahçe".

Quindi? "Giocheremo questa partita ovunque la nostra federazione lo deciderà. Molto probabilmente, a giudicare dalle conversazioni, sarà a Samsun o ad Ankara. Giochiamo ovunque ci venga detto. Se dicono che si giocherà a gennaio diciamo no perché ci sono 7-8 partite. Penso che dovremmo restituire il denaro che abbiamo ricevuto per la finale poi rinviata, per una questione di diritto e di legge. Penso che se la Federazione calcistica turca avesse agito in modo trasparente durante tutta l'organizzazione, la finale non sarebbe andata così".

