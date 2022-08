Fiction in campo e provocazioni fra tifosi: duri scontri e per fortuna nessun ferito

Kelantan contro Perak, non certo un big match ma per chi segue il campionato della Malesia è a conoscenza che i padroni di casa si stanno giocando la Premier League.

Gli ospiti - in piena zona retrocessione - al minuto 85 sono in vantaggio per 2 a 1 ed il loro numero 2 - Danish Haziq - ha ben pensato un modo inisuale di perdere tempo. Prima di un calcio d'angolo il calciatore guarda verso la tribuna e comincia un balletto molto divertente. Tutti sono rimasti spiazzati - dal pubblico alle squadre in campo - ciò che però non aveva calcolato è che lo spettacolo è avvenuto a pochi centimetri da un avversario che pochi istanti ha urtato il "ballerino".