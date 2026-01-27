Con il Flamengo già qualificato per l'edizione del 2029 in virtù della vittoria nella Copa Libertadores 2025, il paese sogna di ospitare il torneo.

Samuele Dello Monaco 27 gennaio - 10:17

Il Brasile ha formalmente avanzato la propria candidatura per ospitare la Coppa del Mondo per Club FIFA del 2029. La richiesta è stata presentata direttamente ai vertici del calcio mondiale approfittando della visita del presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel paese sudamericano. La proposta rappresenta un passo decisivo nella strategia del Brasile di tornare al centro della scena calcistica globale organizzativa.

L'incontro in Brasile — L'incontro chiave, che ha sancito l'ufficialità delle intenzioni brasiliane, ha visto la partecipazione di figure di spicco non solo dello sport ma anche della politica. Il presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, ha incontrato Infantino per discutere del progetto, sottolineando il pieno sostegno governativo all'iniziativa. A supportare la candidatura erano presenti anche i massimi dirigenti della CBF (Confederação Brasileira de Futebol), guidati dal presidente Samir Xaud, e il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, la cui presenza ha conferito ulteriore prestigio e peso tecnico al tavolo delle trattative.

La forza della candidatura brasiliana risiede in una combinazione unica di infrastrutture collaudate e passione popolare. Il Brasile può contare su un'eredità strutturale imponente derivante dalla Coppa del Mondo del 2014 e dalla Confederations Cup del 2013, oltre ai preparativi già in corso per la Coppa del Mondo femminile del 2027. Questa continuità permetterebbe alla FIFA di affidarsi a stadi già pronti e moderni, riducendo i rischi logistici e garantendo al contempo cornici di pubblico spettacolari, come solo le "torcidas" brasiliane sanno offrire.

Le altre candidate della FIFA — Tuttavia, la strada per l'assegnazione non è priva di ostacoli. Il Brasile dovrà superare la concorrenza di rivali agguerriti. Tra i potenziali candidati figurano nazioni come il Marocco, il Portogallo e la Spagna (che ospiteranno insieme il Mondiale 2030), oltre all'interesse manifestato dall'Australia. Ciononostante, la dirigenza della CBF appare ottimista, facendo leva sul successo delle squadre sudamericane nel nuovo formato del torneo e sulla garanzia di un'atmosfera vibrante.

Il Mondiale per Club, recentemente espanso a 32 squadre, ha trovato nel Brasile un interlocutore entusiasta. Con il Flamengo già qualificato per l'edizione del 2029 in virtù della vittoria nella Copa Libertadores 2025, il paese sogna di ospitare il torneo. Per Infantino e la FIFA, la proposta brasiliana offre un'opzione solida in un mercato calcistico fondamentale: un evento che unisca l'efficienza organizzativa alla pura magia del "futebol", evitando certamente le tribune deserte della prima edizione negli USA.