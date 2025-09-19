La mostra consente agli amanti del calcio di entrare a pieno contatto con la storia della tecnologia e capire come essa influisca sulle decisioni arbitrali. Inaugurazione il 1°ottobre a Zurigo

Mattia Celio Redattore 19 settembre - 11:03

La tecnologia è entrata a fare parte del mondo del calcio ormai da anni. Nonostante lo scetticismo di molti sportivi, la FIFAha introdotto innovazioni anno dopo anno, tanto che adesso ha deciso persino di inaugurare un museo proprio sull'argomento. Come riporta il quotidiano Marca, l'inaugurazione del Museo avverrà il prossimo 1 ottobre a Zurigo e ripercorrerà la tappe dello sviluppo del Video Assistant Referee.

FIFA, pronta l'inaugurazione del Museo della tecnologia nel calcio — Da quando Gianni Infantino è diventato Presidente della FIFA se ne viste tante di novità nel mondo del calcio. Il dirigente sportivo svizzero fu immediatamente chiaro: voleva l'uso della tecnologia nel mondo del calcio. Lo scopo era limitare il numero di errori arbitrali durante le partite e fu per questo che in quel settembre del 2016 si iniziò a parlare di quel mezzo che avrebbe cambiato per sempre il mondo del pallone: la VAR. Nel settembre del 2016, il fascino della prima volta, la sperimentazione a Bari durante l’amichevole Italia-Francia. Di seguito le prove generali al Mondiale per Club in Giappone e il debutto nella Coppa del Mondo del 2018 in Russia.

Ne ha fatta di strada la VAR in questi anni ed è proprio per questo che la FIFA ha deciso di fare un passo indietro nel tempo. Come riporta Marca, il 1 ottobre a Zurigo verrà inaugurato il primo Museo sulla tecnologia nel mondo del calcio, la cui mostra prende il nome di "Innovation in Action”. Si tratta di un tuffo nel passato che consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo delle tecnologie calcistiche, dalle attrezzature rudimentali e dai primi sistemi di comunicazione agli strumenti digitali all’avanguardia e all’analisi dei dati.

Il museo dimostra come l'innovazione contribuisca a migliorare l'integrità e le capacità dei giocatori, a garantire un arbitraggio più equo e a promuovere un legame più forte con i tifosi. La mostra è organizzata in cinque sezioni finalizzate a dimostrare l'influenza della tecnologia sul nostro modo di praticare lo sport e sulle analisi arbitrali e in ottica futuristica.

Museo Innovation in Action, ecco le cinque sezioni principali: — - Broadcasting e media: il percorso che il calcio ha intrapreso per raggiungere una portata globale attraverso l'evoluzione delle tecnologie di registrazione e trasmissione, dalle prime trasmissioni radiofoniche agli attuali spettacoli multipiattaforma e in alta definizione.

- Analisi dei dati: i sistemi di analisi e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale che forniscono ad allenatori, giocatori e federazioni informazioni preziose per perfezionare le tattiche, prevenire gli infortuni, personalizzare l'allenamento e interagire maggiormente con i tifosi.

- Arbitraggio e sportività: le tecnologie come l'arbitraggio video, il punteggio automatico dei gol e i sistemi di comunicazione arbitrale, che stanno migliorando l'accuratezza e la trasparenza delle decisioni del direttore di gara.

- Preparazione della partita : le tecnologie utilizzate per preparare il campo, organizzare le partite e contribuire a offrire un'esperienza impeccabile a giocatori e tifosi.

- Innovation Lab : questo spazio spiega come immaginazione e sperimentazione vadano di pari passo per mettere in pratica i concetti e invita i visitatori a condividere le proprie idee sul futuro del calcio

"La nostra nuova mostra cattura l'intrinseca relazione tra tecnologia e calcio oggi, non per sostituire la magia di questo sport, ma per valorizzarne ogni aspetto", spiega Marco Fazzone, Direttore Generale del Museo FIFA. "Vogliamo che i visitatori scoprano i dettagli degli affascinanti strumenti e delle idee che influenzano il calcio, oggi e in futuro. Vorrei ringraziare tutti i dipartimenti FIFA coinvolti per la loro stretta collaborazione nell'organizzazione di questa mostra".