FIGC, Settore tecnico: ecco il nuovo Corso per Allenatore di Calciatori con Disabilità

Il programma didattico prevede 100 ore complessive di lezione per il nuovo corso di formazione a titolo gratuito rivolto ad allenatori di calciatori con disabilità che si terrà in via telematica dal 29 marzo al 12 maggio 2021

Davide Capano

Un’opportunità importante per far crescere il bagaglio di competenze e di sensibilità degli allenatori al fine di indirizzare la loro professionalità verso il mondo dei calciatori con disabilità. È questo l’obiettivo che si pone il Corso per Allenatore di Calciatori con Disabilità indetto dal Settore Tecnico della FIGC che ne affida l’attuazione all’A.I.A.C., l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, con un programma formativo di alta qualificazione per supportare l’esigenza di una formazione completa a 360 gradi. Il Corso – che si terrà dal 29 marzo al 12 maggio 2021 – mira all’acquisizione di nozioni tecnico-scientifiche e metodologiche per supportare l’allenamento calcistico dei calciatori con disabilità e si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco Webex Meeting.

Il Corso, chiarisce la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, si compone di una durata totale di 100 ore di formazione, suddivise in 72 ore teoriche, 20 pratiche ed 8 ore di tirocinio. Un percorso formativo a titolo gratuito riservato al ruolo di allenatore di calciatori con disabilità che persegue l’obiettivo di fornire mezzi e strumenti adeguati ad affrontare le criticità di un ruolo così delicato e di favorire la crescita professionale di una figura centrale nel percorso educativo in grado di operare in tali contesti con specificità e competenza.

Un appuntamento che riflette una svolta importante verso il mondo della disabilità, perché permette di fare formazione gratuita agli allenatori e rappresenta un ulteriore segnale di crescita fondamentale, allo scopo di ampliare e migliorare la conoscenza nella preparazione dei futuri Mister. Lo sport, ed il calcio in particolare, inteso come luogo d’incontro per tutti che evidenzia una forte comunanza di valori e di condivisione di obiettivi.

Per poter accedere al Corso, i candidati devono aver compiuto il 18esimo anno di età alla scadenza della presentazione delle domande ed essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore. A seguito di quanto stabilito dal Bando, le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la data del 14 marzo 2021 per via telematica mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aiac@pec.assoallenatori.it oppure tramite posta raccomandata o per corriere. Tutti i dettagli e le informazioni relative al Corso sono consultabili cliccando su questo link.