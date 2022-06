Flamengo, tre anni e mezzo dopo l’incendio: la guardia giurata fa causa per migliaia di euro

La tragedia in casa Flamengo non attenua la sua portata, anche diversi anni dopo...

Un vigilante che ha lavorato per più di 10 anni al Flamengo ha citato in giudizio il club chiedendo un risarcimento di 2,9 milioni di reais brasiliani (oltre 530 milioni di euro) per le conseguenze psicologiche lasciate dopo l'incendio avvenuto a Ninho do Urubu.