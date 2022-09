Fumogeni, i maceratesi assolvono il civitanovese: la giustizia oltre il derby

Il tifoso 55enne della Civitanovese aveva acceso diversi fumogeni in gradinata e il Pubblico ministero proprio per questo aveva chiesto un anno di condanna.

Mentre altri tifosi della Civitanovese avevano scelto di patteggiare, il 55enne era rimasto in giudizio, ma per il giudice Andrea Belli quei fumogeni non erano in grado di produrre fiamme e danni nocivi per cose o persone. Di qui, l'assoluzione del tifoso marchigiano.