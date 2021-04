Giappone, in coppa di Lega in campo il 54enne Miura: e il Yokohama vince 2-0…

Il 54enne Miura è entrato negli ultimi minuti della vittoria del suo Yokohama in J-League Cup sul Kashiwa Reysol. Seconda apparizione stagionale per il veterano giapponese

L’età dei giocatori è sempre un argomento di discussione in tutte le squadre del mondo, ma c'è un calciatore a cui non importa nulla di cosa dice la carta d'identità. Kazuyoshi Miura, infatti, continua a fare la storia del calcio mondiale. Il 54enne ha scritto un altro tassello indelebile, entrando mercoledì nel finale della vittoria per 2-0 del suo Yokohama FC contro il Kashiwa Reysol.