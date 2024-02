Gol annullato a Savic nel derby di Madrid: Iturralde González spiega, la chiave è la posizione di Saúl

L'Atlético Madrid aveva pareggiato già all'inizio del secondo tempo il gol di Brahim Diaz, ma Saúl era in fuorigioco...

Valentina Alduini

L'inizio del secondo tempo del derby madrileno poi finito 1-1 tra Real Madrid e Atlético Madrid ha visto una giocata molto contestata dai tifosi biancorossi. Nonostante gli uomini di Ancelotti siano passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Brahim Díaz, l'Atleti ha pareggiato già all'inizio del secondo tempo, ma con una rete in fuorigioco. Antoine Griezmann ha messo un calcio d'angolo ben calibrato sulla testa di Stefan Savic e il montenegrino è saltato più dei suoi difensori e ha mandato la palla in fondo alla rete difesa da Lunin.

Tuttavia

Saúl era in una posizione chiara di guorigioco quando si è posizionato davanti al portiere ucraino. Il centrocampista non tocca la palla, ma interferisce con il gioco perché è davanti a Lunin e il portiere riesce a malapena a reagire. Per Iturralde González, ex arbitro, nel "Carrusel Deportivo" di Cadena SER, l'azione è stata perfettamente giudicata, trattandosi di un chiaro fuorigioco dovuto all'interferenza del giocatore biancorosso perché era troppo lontano dal portiere ucraino.

Inoltre, l'analista arbitrale ha spiegato che l'arbitro Sánchez Martínez non è andato allo schermo del VAR, dato che è stato il guardalinee ad alzare la bandierina e non aveva bisogno di andare al monitor. Dal canto suo Antoine Griezmann, che ha battuto il corner, ha protestato con rabbia verso il guardalinee per il gol che secondo lui non avrebbe dovuto annullare. Subito dopo, l'assistente ha abbassato la bandierina e non è corso al centro del campo, indicando che in porta era successo qualcosa di anomalo. Attraverso l'auricolare, il guardalinee ha avvertito Sánchez Martínez del fuorigioco e il gol non è stato convalidato.

Jude Bellingham ha chiesto un rigore dopo aver ricevuto una prima palla di Toni Kroos all'interno dell'area e l'inglese è caduto dopo aver toccato Stefan Savic. Sánchez Martínez è stato chiaro fin dal primo momento e non ha indicato il dischetto. Per Iturralde González non è un'azione da VAR, anche se Carlo Ancelotti ha chiesto più volte che l'arbitro si recasse al VAR per rivedere l'azione e l'analista arbitrale della Cadena SER è stato molto critico nei confronti dei gesti dell'italiano: "Ancelotti è nel calcio da mille anni. Quello che devono fare i professionisti è non aizzare il pubblico contro l'arbitro".

