Guayaquil, inizia il derby e il VAR annulla il gol dopo 26 secondi: partita sospesa, si rigioca a porte chiuse

Lo chiamano anche "Shipyard Classic", il Classico del Astillero, il derby del cantiere navale: ma dopo appena 26 secondi dall'inizio del derby, c'erano già polemiche . La squadra ospite, il Barcelona di Guayaquil, è passata in vantaggio, con il sospetto di un fallo di mano che aveva fatto infuriare i tifosi dell'Emelec.

Durante i festeggiamenti dei giocatori del Barcelona, ​​il lancio di oggetti sul campo da parte del pubblico è stato costante, impattando anche sugli stessi calciatori. Infine, il VAR annullato il gol, ma la partita non è più ripresa.

I tifosi dell Emelec non si sono ricomposti e l'arbitro ha deciso di interrompere momentaneamente la partita, almeno per 30 minuti. Successivamente, l'annuncio ufficiale del rinvio è diventato realtà.

Il derby dello stadio George Capwell di Guayaquil spostato al giorno successivo, in un orario diverso e a porte chiuse. Peccato che capitoli come questo continuino a mettere in ombra lo spettacolo del calcio.