Guerra per i biglietti del derby: solo 334 tifosi Atletico potranno entrare al Bernabeu

Un totale di 4.022 membri dell'Atlético hanno richiesto i biglietti ma il Real Madrid ne dà solo 334. In Champions League c'è l'obbligo di rinunciare al 5% della capienza, ma in Liga e Copa del Rey non è previsto nulla.

Redazione DDD

Il derby è sempre la partita più speciale per i tifosi dell'Atlético Madrid e questa volta non poteva essere da meno. Il quarto di finale secco di Copa del Rey contro il Real Madrid ha suscitato grandi aspettative tra i tifosi del club madrileno. La squadra di Simeone, essendo fuori dall'Europa, vuole la Coppa, ma questa volta la squadra del Cholo non avrà il supporto che aveva nelle precedenti qualificazioni. Il problema è la quota di posti che il Real Madrid ha dato all'Atlético e che ha aperto un conflitto tra i club in vista della sfida di giovedì 26 gennaio.

Il club presieduto da Enrique Cerezo ha a disposizione solo 334 biglietti

La cosa ha causato molto disagio nella massa sociale dell'Atlético. Un numero di posti del tutto insufficiente per i tifosi ospiti, per un match unico che si giocherà al Bernabéu. I soci dell'Atleti hanno richiesto 4.002 biglietti, ben lontani da quanto offre il club blanco. Il prezzo dei biglietti è di 70 euro.

L'Atlético ha chiesto più biglietti di quelli che il club merengue vuole dargli, ma al momento il Real Madrid non ne fornisce di più. Il Real Madrid non ha l'obbligo di concedere più biglietti all'Atlético, visto che non ci sono regolamenti in Liga o in Copa del Rey che lo specifichino. In Europa è diverso. In Champions League, i club sono obbligati a cedere il 5 per cento della loro capienza ai tifosi ospiti.

Dal quartier generale dei colchoneros trapela che non ritengono giusta questa cosa. In questo formato a partita singola, il Real Madrid ha il vantaggio nella competizione di giocare la partita nel suo stadio, in una partita segnata in rosso sul calendario di entrambe le squadre. Vedremo se alla fine i tifosi dell'Atlético avranno più biglietti per andare al Bernabeu. L'Atlético è stato molto supportato nelle quattro partite di coppa giocate finora. Contro Almazán, Arenteiro, Oviedo e Levante, l'Atlético ha sentito il calore dei propri tifosi.