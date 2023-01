Guimaraes-Porto, scontri tra gli ultras per le vie della città

La gara tra il Vitoria Guimaraes e i Porto - valida per la Primeira Liga - è terminata con la vittoria di misura degli ospiti grazie alla rete di Joao Mario nei minuti di recupero del primo tempo.

Da diversi video che girano in rete si possono vedere come le due opposte fazioni hanno cominciato a lanciarsi torce e fumogeni ed in alcune immagini si possono vedere volare addirittura dei tavoli.