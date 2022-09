Helsingborg-Malmo, scontri al derby della Scania: le ferrovie svedesi “Così è spaventoso…”

Per i padroni di casa è vana la rete di Muhsin visti i gol di Seijdiu e Hadzikadunic. In rete sono diventati virali - però - dei video che riprendono una guerriglia urbana per le vie della città svedese tra le due fazioni di tifosi.

Gli ultras cercano e trovano il contatto in mezzo al traffico lanciandosi torce e fumogeni. I famosi autobus gialli e le macchine rimangono inermi bloccate ad assistere ai tafferugli. Le forze dell'ordine sono già al vaglio delle immagini per individuare quanto prima i responsabili dei disordini. Le prime devastazioni c'erano già state a bordo dei convogli ferroviari che hanno portato i tifosi da Malmoe a Helsingborg: "Ne parleremo sia con la polizia che con i club in questione. Tutto questo è assolutamente spaventoso, non possiamo andare avanti così", dice Mats Olsson, direttore delle operazioni di Skånetrafiken, l'azienda di trasporto pubblico svedese che opera prevalentemente nella contea della Scania, penisola compresa tra l'Øresund ed il Mar Baltico.