Hernán, il nonno che annota su un foglio tutti i gol di Messi col Barcellona

Un lavoro incredibile dovuto al grande amore per Leo, e in un video pubblicato su IG è proprio la Pulce a ringraziarlo

Una storia diffusa dal nipote di Hernán, Julian, che ha pubblicato sui social l’incredibile gesto. Un video che ha fatto il giro del globo, tanto da arrivare allo stesso Messi, che non poteva non ringraziare il suo più grande follower. Come ammesso da Leo, nemmeno lui ha tutti i gol annotati in questo modo, da qui il suo grande stupore. Ma ancor più stupito è stato nonno Hernán, più emozionato che mai quando il nipote gli ha mostrato il video del suo idolo.