Hernanes, il gol nel Derby, la passione per il vino e le interviste “Profetiche”…

Nel 2010, con la maglia del San Paolo stregó la Lazio, che decise di portarlo in Italia. Da lì in poi, amore puro tra lui ed il nostro campionato. Quasi 200 presenze in Serie A con Lazio, Inter e Juve. Più di 40 gol e tante, tante capriole...

Intervista esclusiva di Matteo Murru -

Sei stato un grande protagonista del nostro campionato. 7 stagioni per te in Serie A e tanti gol. Anche uno scudetto con la maglia della Juventus. Hai un pensiero riguardo la situazione attuale dei bianconeri dopo la penalizzazione?

Razionalmente, non cambia nulla. La Juve entra sempre in campo per vincere, c’è solo un risultato per loro. Non conta quanti punti hai. Capisco che a livello emotivo però non sia stato facile. I calciatori sono esseri umani e quando si è vicini a vincere qualcosa di importante la motivazione cresce sempre, se ti tolgono i punti diventa dura. Speriamo non siano troppo penalizzati.

Derby di Roma: indimenticabile...

Hai realizzato un gol incredibile nel derby della capitale con la maglia della Lazio. Cosa si prova a segnare in una partita così? E se dovessi scegliere un gol, tra quelli realizzati in serie A, quale sarebbe?

Segnare in un derby è indimenticabile, indelebile e storico. Davvero tanta roba. Una delle realizzazioni più belle per un calciatore nella sua carriera. Se dovessi scegliere un gol, sceglierei proprio quello nel derby. Mancino da fuori area sotto l’incrocio.

Ti sei reinventato dopo la tua carriera ma sei comunque rimasto nel mondo sportivo con la splendida inziativa ‘Love Futbol’. Come va il progetto?

Sono molto fiero di essere un sostenitore di questo progetto. Facciamo tanto per le aree disagiate, non solo per quelle in Brasile, ma in tutto il mondo e vogliamo ancora fare di più.

Sei un imprenditore in vari campi, compreso quello gastronomico. Da dove nasce la passione per i vini italiani?

La passione è nata qui in Italia quando arrivai nel 2010. Mi ha colpito subito la cultura dietro la preparazione di un piatto, la ricerca delle materie prime e il rispetto per la tradizione antica. Quando venivo invitato alle cene mi piaceva sentire la storia dei piatti e delle materie prime. Analogamente per il vino. La tradizione che viene tramandata, i segreti e la filosofia della vinicoltura. Questo mi ha colpito molto e mi ha fatto innamorare.

Quando ti è stato affibbiato il soprannome ‘Profeta’?

Il profeta nasce in Brasile. Quando facevo le interviste parlavo sempre in maniera filosofica e citavo versetti saggi della Bibbia, perché sono molto credente. Un giornalista ha visto questa vena profetica e mi ha dato il soprannome.