Higuaín, parla il papà: “Gonzalo non torna al River, il derby con il Boca finirà pari”

Il padre di Gonzalo Higuaín svela il futuro del figlio e analizza il Superclásico tra Boca e River, squadre in cui ha militato da giocatore

Davide Capano

Jorge Higuaín ha rivelato il futuro del figlio Gonzalo, nazionale argentino tra il 2009 e il 2019, da settembre 2020 in MLS, nell’Inter Miami di David Beckham. “Non c’è alcuna possibilità che finisca la sua carriera in Argentina”, lo ha confessato a Segundo Tiempo, programma della radio argentina Club 94.7. El Pipa ha escluso un possibile ritorno del Pipita in patria, nonostante abbia debuttato al River nel 2004 e poi vissuto una lunga carriera in Europa: “Sarà necessario vedere più avanti se intende continuare a rimanere nel calcio con un altro ruolo”.

Non è la prima volta che dall’ambiente del giocatore si esprime questa voontà. Alla fine dello scorso anno lo stesso attaccante aveva espresso la sua posizione durante Presión Alta di TyC Sports: “Siamo in una situazione che non mi permette di andare in Argentina e vivere al di fuori del calcio con la felicità che penso di poter vivere”. Tuttavia, a 33 anni, le parole di suo padre sembrano essere decisive e chiudono ogni tipo di speranza per i tifosi dei Los Millonarios.

Higuaín senior, ex difensore di Boca Juniors e River Plate tra le altre, ha fatto poi riferimento al derby di Buenos Aires di campionato, in programma domani: “È una partita molto speciale, diversa perché si giocherà senza pubblico. Penso che il Superclásico finirà pari, ma il River è sempre un po’ più avanti di tutte le squadre. Miguel Ángel Russo, invece, sta dando una particolarità al Boca”. Infine ha analizzato lo stile di gioco dei due club: “Il River ha un DNA e gioca sempre allo stesso modo. Non credo che per il Superclásico lo cambierà. Il Boca aspetterà e cercherà di ottenere un vantaggio con Cardona e Villa”.