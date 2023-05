I dettagli della Super accoglienza da Superclasico che sta preparando il River

"Abbiamo il Superclásico davanti a noi e faremo una bella partita per i nostri tifosi che riempiranno lo stadio". Il messaggio motivante di Martín Demichelis non è stato rivolto solo ai giocatori reduce dalla dura sconfitta con manita subìta al Maracanà contro il Fluminense in copa Libertadores: al Monumental giocherà la sua partita anche il Boca, sarà un Superclasico da record per la presenza di pubblico. E per essere all'altezza di un simile spettacolo, in River finalizza i dettagli dell'enorme accoglienza per i giocatori al loro ingresso in campo.