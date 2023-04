I feriti del Clasico spaventano il sindaco di Medellin: niente copa Libertadores in città

I biglietti della partita insanguinata potranno essere utilizzati quando Nacional Medellin-América Cali sarà nuovamente programmata, la data non è ancora nota.

Redazione DDD Direttore responsabile

La partita di Copa Libertadores tra Nacional Medellin e i peruviani del Melgar non si giocherà allo stadio Atanasio Girardot di Medellin. L'ufficio del sindaco di Medellín ha preso la decisione di non fornire l'ok per mancanza di garanzie dopo non essere riuscito a raggiungere un accordo questo lunedì con i rappresentanti della curva ultrà Los Del Sur e la dirigenza del club durante la riunione di sicurezza.

I fatti del derby di Colombia

Sulle parole del primo cittadino di Medellin pesano molto gli scontri violenti e i feriti prima del derby nazionale colombiano fra la squadra locale e l'America di Cali: “Non siamo riusciti a raggiungere un accordo che garantisca la sicurezza dello stadio. Pertanto, è stato annunciato alla Conmebol e al club Atlético Medellin che la partita non potrà svolgersi in città. Non si gioca giovedì nella città di Medellín perché non ci sono garanzie di poter giocare in tranquillità. Ci dispiace per questa decisione", ha dichiarato il sindaco di Medellín, Óscar de Jesús Hurtado.

La versione non ufficiale è che l'impegno per la seconda data del Gruppo H si giocherà a Barranquilla Altra alternativa è quella di portare la partita in Paraguay. Il sindaco ha precisato che nonostante ci sia stata "molta volontà" da parte dei partecipanti al tavolo, non possono garantire che non si ripeta quanto accaduto domenica allo stadio, con atti violenti che hanno impedito la riproduzione del classico Nacional-América. “Volevamo che la partita si svolgesse, così come volevamo anche che la partita di ieri non venisse annullata. Abbiamo una responsabilità che è quella di proteggere la vita delle persone, senza esporre a rischi gravi la nostra polizia e i nostri giovani”, ha aggiunto Hurtado.

Da parte sua il presidente del club calcistico Mauricio Narravo ha confermato che la Conmebol era già stata informata della situazione e che stava studiando alternative nel caso non fosse in grado di giocare in città, a Medellin, contro la squadra peruviana del Melgar all'Atanasio. “Quello che il sindaco ha twittato ieri è che non abbiamo uno stadio, quindi dovremmo andare a giocare altrove. Se è per pressione, è molto spiacevole, e se questa è la decisione, allora chiederemmo al sindaco di dire che la squadra è stata espulsa dalla sua città e che dovrà cercare una città in Colombia o fuori dal Paese”, ha sostenuto il manager.