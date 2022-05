I tifosi del Partizan avevano preparato un agguato al capo-tifoso Stella Rossa: arrestati

Quanta prevenzione....

Tre membri del gruppo ultrà del Partizan "Vandal Boys" sono stati arrestati poche ore prima dell'inizio del derby eterno, poi vinto 2-1 dalla Stella Rossa in finale di coppa di Serbia. Secondo alcuni media, avevano pianificato di organizzare un agguato per uno dei fan di spicco della squadra rivale. I teppisti sono stati trovati in possesso di torce, pietre, pali e manganelli. Dopo questi e altri arresti preventivi fuori dallo stadio, la situazione è stata tenuta abbastanza sotto controllo all'interno del Marakanà durante la partita, ad eccezione dei fumogeni contro il portiere della Stella Rossa a inizio ripresa.