Icardi con l’occhio nero sui social dopo il derby di Istanbul: Dzeko “Sei imbarazzante”

E' finita 0-0 nell'Intercontinental derby di Istanbul fra le due prime della classe in campionato, Fenerbahce e Galatasaray. Le due squadre restano prime pari merito in campionato con 44 punti dopo 17 giornate. La terza in graduatoria, il Trabzonspor, è staccatissima a quota 30.

Zero a zero dunque nel derby, ma nel primo tempo c'è stato un battibecco con accenno di rissa fra Edin Dzeko in maglia Fenerbahce e Maurito Icardi idolo Galatasaray. L'argentino nel corso della gara ha protestato per un rigore che non gli è stato concesso e dopo la partita, sui suoi social, è tornato di fatto a protestare mostrandosi con l'occhio nero proprio per quell'episodio. Duro il commento di Edin Dzeko: "Ha preso la palla con la testa e piange perchè vuole il rigore, imbarazzante".