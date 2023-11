L’idea del Barca per uscire dai guai finanziari: un diamante creato dall’erba del Camp Nou

Un diamante da ben 15.000 euro, con incluso un pezzo di manto erboso del Camp Nou: l'ultimo gadget messo in vendita dal Barca per uscire dai pesanti guai finanziari

Un diamante è per sempre, o se preferite un diamante dal Camp Nou. E' la nuova iniziativa studiata dal Barca per uscire dai noti guai finanziari, pensata durante i lavori di ammodernamento dello stadio. Il club catalano ha infatti pensato ad un curioso (e costoso) gadget per migliorare le proprie finanze...