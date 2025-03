Nuova regola da parte dell’IFAB dalla prossima stagione: riguarderà i portieri

Istituto a Londra nel 1886, l'IFAB (International Football Association Board) è l'organo con sede in Svizzera, precisamente a Zurigo, che può modificare o stabilire regole nel mondo del calcio, che sia esso a livello professionale o dilettantistico. Dalla prossima stagione, entrerà in vigore una nuova regola riguardante i portieri, che spesso tengono il pallone per diversi secondi prima di passarlo ad un compagno di movimento.