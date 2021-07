Il National Centre for Domestic Violence del Regno Unito ha lanciato una campagna sul rapporto tra calcio e problemi domestici

In questo senso, il National Center for Domestic Violence del Regno Unito ha voluto lanciare una campagna di sensibilizzazione e avvertire degli effetti che il calcio può produrre in Inghilterra in casa. Secondo lo studio, "se l'Inghilterra perde, le strutture per la violenza domestica aumenteranno del 38%".