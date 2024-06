Il CSKA perde il derby di Sofia e i tifosi “circondano” il ds: “Ci devi spiegare…”

Il CSKA non giocherà in Europa per la prima volta dal 2017

I Reds hanno mancato un posto per gli spareggi nella Conference League, con la partita interrotta per 20 minuti poco prima della fine dopo che i tifosi hanno preso d'assalto il campo e ne sono seguite brutte scene. Alla fine il derby è finito, ma la gioia è stata della squadra di Bistrica guidata da Valentin Iliev: 2-0 a favore del CSKA Sofia 1948.

"Non posso essere responsabile degli errori degli altri. Non sono l'allenatore della squadra. D'ora in poi, nei prossimi anni, ne sarò responsabile. Chi mi conosce sa che l'unica cosa che mi interessa è che il CSKA diventi il campione", Filipov ha detto ai tifosi schierati contro di lui. "È chiaro a tutti che questo non è il CSKA e che devono verificarsi cambiamenti radicali. Questi cambiamenti avvengono già da un mese con il cambio di proprietà. La gente ha ragione", ha aggiunto Filipov.