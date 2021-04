Il cuore biancoazzurro del piccolo Guillermo: tifoso del Malaga anche in sala operatoria

Un piccolo tifoso ha subito l’amputazione della gamba a causa di un tumore, e un nuovo intervento, ma anche in momenti come questi la mente è rivolta alla propria squadra del cuore, il Malaga.

Una vita già durissima per il piccolo Guillermo Gutiérrez, di anni 12, che nonostante la giovane età ha dovuto fare i conti con un tumore osseo, a causa del quale ha subito l’amputazione di una gamba. Tutto questo a soli 5 anni, ma anche in un momento difficile non ha mai perso il sorriso, il tutto grazie ad una squadra per la quale nutre una fortissima passione: il Málaga.