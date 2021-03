Il cuore oltre il derby: una tifosissima Real indossa la maglia di Virginia Torrecilla simbolo Atletico

La lotta contro il cancro non conosce colori, per questo una tifosissima del Real Madrid si è resa protagonista di un bellissimo gesto: una foto la ritrae con indosso la maglia Virginia Torrecilla, calcatrice dell'Atlético.

Il derby è il derby, e tutti i tifosi del mondo lo sanno bene, ma quando ci si trova di fronte ad una malattia è inevitabile accantonare per qualche istante la forte rivalità. E’ quel che è successo in Spagna, dove la calciatrice Virginia Torrecilla sta giocando la sua partita contro l’avversario più duro, un tumore al cervello, e in questi giorni ha ricevuto un sostegno sorprendente: quello di una tifosissima del Real Madrid.