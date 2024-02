Il derby dell’Arno per l’Ospedale dei bambini: tutti insieme, Empoli-Fiorentina e Meyer

In occasione di Empoli-Fiorentina, gara della 25esima giornata di Serie A domenica 18 febbraio alle 15.00 al Castellani, l’Empoli e tutti i tifosi presenti potranno sostenere la ricerca scientifica dell’Ospedale Pediatrico Meyer IRCCS.

Per la gara contro la Fiorentina sarà distribuito un grande cuore I LOVE MEYER gratuitamente dai volontari dell’Associazione “Gli amici del Meyer” a tutti gli ingressi dello stadio. Sarà possibile ricambiare il regalo con una piccola offerta a favore dei bambini del Meyer ed il totale che riusciremo a ricavare andrà a sostegno degli importanti progetti di ricerca scientifica che l’Ospedale Pediatrico Meyer sta portando e porterà avanti nei prossimi mesi.

Empoli Football Club e Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer ETS di nuovo insieme per lo sport e la solidarietà

“Siamo da sempre a fianco di Fondazione Meyer e anche in questo caso abbiamo sposato fin da subito la causa – ha spiegato l’amministratore delegato e vice presidente azzurra Rebecca Corsi -; il nostro rapporto di collaborazione nasce da lontano e va avanti nel tempo, siamo felici di esser parte attiva di questa nuova iniziativa che unisce calcio e solidarietà a sostegno dei bambini”. “Siamo molto felici – ha dichiarato Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer – di poter rinnovare l’amicizia con Empoli Football Club per questa bella iniziativa che vede uniti lo sport e la solidarietà. Sono molti anni che la squadra ci sostiene e ci accompagna nel percorso di sostegno del Meyer e per questo siamo particolarmente riconoscenti".