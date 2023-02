Il derby di Francia azzoppa Kimpempe: stagione finita per il difensore del Psg

Secondo Christophe Galtier, resterà fuori fino alla fine della stagione: brutto colpo per Presnel Kimpembe. Durante una rimonta difensiva in volata, il 27enne ha interrotto la sua corsa crollando sul prato del Vélodrome al quarto d'ora: impossibilitato a muoversi, è stato sostenuto per diversi minuti dagli assistenti, prima di essere trasportato fuori dal campo in barella.